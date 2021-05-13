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Общество13 мая 2021 17:20

В Брянске 19-летний парень украл у строителей мотокультиватор

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Советском районе Брянска местный житель украл мотокультиватор из строительного вагончика. Стоимость кражи – 20 тысяч рублей. Владелец вещи заявил в полицию.

Полицейским удалось найти и задержать вора. Им оказался 19-летний молодой человек. В содеянном он признался, а свой поступок объяснил желанием получить легкий заработок.

В строительный вагон парень проник, взломав замок. Технику полицейские изъяли и вернули владельцу.

- Злоумышленнику предъявили обвинение по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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