В Брянской области за год яйца и сахар выросли в цене больше чем на 40 процентов

В Брянской области за год цены на сахар выросли на 43,9 процента, а на яйца - на 42,7 процента. Такие сведения предоставил Брянскстат в сообщении об индексе потребительских цен в апреле 2021 года и в целом за прошлый год.

Хлеб подорожал за год на 3,1 процента. Буквально за месяц его цена увеличилась на 0,6 процента. Подорожало и растительное масло. Индекс цен на этот пользующийся спросом продукт составил в апреле этого года 120,5 процента.

Выросли в цене также соль, соус, специи, концентраты – на 2,3 процента, макаронные и крупяные изделия – на 2,1 процента, консервы фруктово-ягодные – на 1,8 процента, маргарин и маргариновая продукция – на 1,4 процента, кондитерские изделия – на 1,2 процента Чай, кофе, какао подорожали на 1,1. Консервы овощные, мука – на 0,7 процента, мясопродукты, молоко и молочная продукция – на 0,4 процента, сыр – на 0,3 процента, рыбопродукты – на 0,2 процента.

В то же время в апреле на 1,0 процента снизились цены на варенье, джем, повидло, мед.

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