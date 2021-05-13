Студентка из брянской Унечи заплатит 85 тысяч рублей штрафа за взятку

Штраф в размере 85 тысяч рублей назначил суд жительнице Москвы, которая, являясь студенткой Брянского областного казачьего института технологий и управления, попалась на даче взятки сотрудникам вуза.

Уголовное дело рассмотрел Унечский районный суд. Именно там – в Унече – с 1998 года функционирует филиал Московского государственного университета технологий и управления имени Константина Разумовского (он же – Первый казачий университет).

Приезжую из столицы обвиняли по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий».

В суде доказали, что студентка передала взятку директору и заместителю директора института. Размер незаконного вознаграждения составлял 28 тысяч рублей.

- За деньги фигурантке дела обещали оформить успешное прохождение итоговой аттестации, в том числе написание и защиту дипломной работы, - уточняют в Унечском районном суде. - В дальнейшем студентка получила бы диплома о высшем образовании.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».