Нового главу брянского управления Росгвардии представили личному составу

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Нового руководителя управления Росгвардии по Брянской области Ивана Ванчугова представили личному составу. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

В церемонии участвовал командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев. Он пожелал полковнику полиции «успехов на новом ответственном посту». А прежнего руководителя – Олега Набоку – поблагодарил «за прошедший год, в котором достойно выполнили поставленные задачи».

Также Игорь Голлоев представил назначенца губернатору – на рабочей встрече в облправительстве.

СПРАВКА:

Ванчугов Иван Александрович родился 3 декабря 1971 года в селе Шибертуй Республики Бурятия. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД России.

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году – в подразделении специального назначения. В 2003-м возглавил отряд милиции специального назначения, а затем отряд мобильный особого назначения МВД по Республике Бурятия.

С 2016 года – замначальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Бурятия.

Иван Ванчугов неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За проявленное мужество и героизм награжден государственными наградами – к примеру, Орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

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