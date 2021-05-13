Вековое дерево рухнуло на мост и перегородило дорогу к кладбищу

В климовском поселке Черная Крыница вековое дерево рухнуло на мост и тем самым перекрыло дорогу к кладбищу. Инцидент произошел накануне Дня поминовения усопших, который в 2021-м пришелся на 11 мая.

Последствия стихии ликвидировали местные жители.

«Усилием работников, приехавших к нам на помощь, мы справились с проблемой», - отчитались в социальных сетях мужчины.

Брянцы рассказывают, что убрать огромное дерево было не просто. Дело в том, что его «возьмет не каждая пила». Работы заняли несколько часов.

Убрать-то дерево убрали. А вот повреждение моста осталось. По нему сейчас невозможно проехать на автотранспорте. Сейчас население поселка готовит коллективную заявку на ремонт сооружения, которое ведет к могилам их родственников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».