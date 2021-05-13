Брянец избил знакомого и украл у него 24 тысячи рублей

В Советском районе Брянска местный житель избил знакомого и украл у него деньги. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков. Пятеро мужчин отмечали праздник на съемной квартире. Между двумя из них вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Один из них ударил другого по голове и затем украл у него из кармана куртки 24 тысячи рублей. Придя в себя, потерпевший заявил в полицию.

Местонахождение и личность злоумышленника полицейские установили в течение дежурных суток. Это – 31-летний житель Брянска. Часть украденных денег он успел потратить, оставшиеся возвратили владельцу.

- Мужчине предъявили обвинение по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. До суда грабитель будет находиться в СИЗО.

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