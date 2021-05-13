В Советском районе Брянска пропал 65-летний мужчина. Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Советском районе Брянска пропал 65-летний Михаил Алексеевич Архипов. Он не выходил на связь с 8 мая.

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы седые. На правой руке отсутствует мизинец. Мужчина был одет в черную джинсовую куртку, в черно-белую водолазку в полоску, темно-синие трикотажные брюки, темно-зеленые галоши, черную кепку.

Он нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе, сообщают в соцсетях в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Нужна помощь добровольцев. Всех, кто что-то знает о местенахождения пропавшего просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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