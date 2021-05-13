Новозыбковский отдел полиции возглавил новый начальник

Новым начальником межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский» стал Александр Голутво. Соответствующий приказ 11 мая подписал глава брянской полиции генерал-майор Владислав Толкунов.

Александр Голутво родился в 1980-м году в Унече. У него есть высшее образование по специальности «Юриспруденция» – в 2003-м окончил Брянский филиал Московского университета МВД.

Службу в полиции Александр Александрович начал в сентябре 1997 года. Первоначально был курсантом Брянской специальной средней школы милиции. В последующие годы работал оперуполномоченным и старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска по Унечскому району и МО «Унечский». В 2016-м пошел на повышение: стал замначальника полиции по охране общественного порядка. С 2019-го – заместителем начальника полиции МО «Унечский».

Звание назначенца – подполковник, уточняют в УМВД по региону. Он имеет несколько ведомственных наград и поощрений.

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