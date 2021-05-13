В брянском селе Гордеевка под колеса иномарки угодила 81-летняя женщина

В брянском селе Гордеевка водитель иномарки сбил пожилую женщину. По предварительной информации. 42-летний мужчина на автомобиле «Хендай Солярис» ехал со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Ленина. Он сбил 81-летнюю женщину-пешехода. Она двигалась по проезжей части.

Во время ДТП пожилая женщина получила многочисленные травмы, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сочетанные травмы, ушибленную рану головы и мягких тканей лица, перелом костей носа, перелом мыщелков правой берцовой кости, закрытый перелом левого бедра, вывих правой лучевой кости, ушиб грудной клетки, рваная рана левой кисти. Пострадавшую госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».