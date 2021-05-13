В брянском Дятькове в ДТП пострадал водитель скорой помощи

В брянском Дятькове пострадал в ДТП водитель автомобиля УАЗ-39623. Авария произошла 12 мая около 14 часов 30 минут на улице Крупской.

По предварительной информации 52-летний мужчина на автомобиле скорой помощи ехал со стороны улицы Ленина в сторону улицы Онохина. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. Электроопора упала на проезжую часть.

- В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ-39623 получил ушиб сердца, перелом мечевидного отростка, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Его госпитализировали.

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