Минимальный продуктовый набор в Брянске подорожал до 4607 рублей

Стоимость минимального набора продуктов питания в Брянске к концу апреля составила 4607,02 рублей и за месяц увеличилась на 2,1 процента. С начала года этот показатель для областного центра вырос на 7,3 процента. Такие данные 12 мая обнародовал Брянскстат.

Аналогичный показатель для Брянской области традиционно ниже – 4487,31 рублей.

В отчетный период статисты наблюдали также за ценами в Новозыбкове, Клинцах и Навле. В этой тройке самый дорогой продуктовый минимум зафиксировали в Навле – 4451,95 рубля. На втором месте оказался Новозыбков, на третьем - Клинцы. Причем наибольший рост к декабрю 2020-го показали Клинцы – 7,5 процента.

СПРАВКА:

В понятие потребительской корзины входит набор необходимых продуктов и товаров для поддержания естественной жизнедеятельности человека. В нее входят 33 товара.

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