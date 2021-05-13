17 мая в Брянской области закроют два железнодорожных переезда

В Брянской области ограничат движение сразу на двух железнодорожных переездах в понедельник, 17 мая. Они расположены в Брянском районе и Навле. Об этом сообщило региональное УГИБДД со ссылкой на «Брянск - Льговская дистанция пути».

С десяти часов утра до трех часов дня ограничат движение на переезде, расположенном на 18-м километре пк 5 перегона «Свень - Полужье». Вместо двух полос будет функционировать лишь одна.

С девяти утра до четырех часов вечера полностью закроют переезд на 423-м километре станции Навля. Объезд будет доступен по близлежащему путепроводу. Он расположен в двух километрах.

- Перекрытие связано с выполнением работ по вскрытию переездного настила с целью ремонта железнодорожного пути, - объясняют специалисты.

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