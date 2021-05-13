В Брянском районе пропал 50-летний Алексей Левкин

В Брянском районе без вести пропал 50-летний Алексей Левкин. Местонахождение мужчины неизвестно с 12 мая. Об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт" в своем сетевом сообществе.

Попавший проживает в поселке Нетьинка.

"Может находиться в вашем районе! Может нуждаться в медицинской помощи!" - пишут волонтеры. Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет: черная балоньевая куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, светло-коричневые туфли.

Информацию о местонахождении брянца сообщать следует по телефонам: 88007005452 или 02, 102.