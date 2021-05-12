Жанна Чернявская возглавила пресс-службу брянского УМВД

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Подполковник полиции Жанна Чернявская возглавила пресс-службу УМВД России по Брянской области. На официальном сайте полиции она указана пока как врио начальника отдела информации и общественных связей. До этого Жанна Чернявская была заместителем начальника штаба регионального УМВД.

До этого пресс-службой полиции временно руководил Алексей Лепешко. Он возглавил отдел после ухода с должности Сергея Королева. Тот пошел на повышение в Москву.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».