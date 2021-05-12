В Стародубском районе угодившего в ДТП мужчину вырезали из машины

Дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим, которого пришлось деблокировать спасателям, произошло в Стародубском районе ночью в среду, 12 мая.

Оперативного дежурного ЦУКС оповестили об автоаварии в 04.10. Отмечалось, что в ДТП угодил легковой автомобиль.

К месту ЧП – в окрестности деревни Гарцево – выехали пожарные спасатели, полицейские и медики.

– Пожарно-спасательное подразделение проводило работы по деблокированию пострадавшего, – уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Как рассказали «КП-Брянск» в региональном УГИБДД, в автоаварию попал 51-летний водитель автомобиля «Джили Атлас». На 33-м километре автодороги «Стародуб – Новые Ивайтенки» он не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобилист ехал в сторону райцентра.

– Водителю медики оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой без назначения лечения, – уточняют в ведомстве. – У него установлено алкогольное опьянение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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