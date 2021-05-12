Стародубских школьников кормили просроченными продуктами

В школах брянского Стародуба детей кормили просроченными продуктами. Во время прокурорской проверки выявили случаи использования просроченных продуктов, отсутствие документов, которые подтверждают их качество и безопасность, занижения порций отпускаемых блюд для обучающихся 1-4 классов.

- На виновных должностных лиц завели дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам их рассмотрения виновных оштрафовали.

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