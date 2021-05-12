В Брянске на остановке «Телецентр» обернулся экскаватор. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Брянске 12 мая на остановке «Телецентр» перевернулся экскаватор. Фото с места ЧП очевидцы опубликовали в одной из групп в соцсетях ВКонтакте.

Причины происшествия пока неизвестны. Официальных данных пока тоже нет. Известно лишь, что никто не пострадал.

- Халатное отношение, ничего не крепят, все на авось, - комментируют фотографию пользователи соцсетей. - Слава богу, без жертв.

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