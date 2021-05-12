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Общество12 мая 2021 13:30

В Выгоничском районе уволили ранее судимого директора управляющей компании

Мужчина не имел права занимать руководящий пост
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Выгоничском районе уволили ранее судимого директора управляющей компании.

В Выгоничском районе уволили ранее судимого директора управляющей компании.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Выгоничском районе Брянской области после прокурорской проверки уволили ранее судимого директора управляющей компании. Мужчина имел непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления. А значит не имел права занимать руководящий пост.

- На него завели административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Главе администрации Выгоничского района прокуратура внесла представление. В итоге директора управляющей компании уволили.

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