В Выгоничском районе уволили ранее судимого директора управляющей компании. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Выгоничском районе Брянской области после прокурорской проверки уволили ранее судимого директора управляющей компании. Мужчина имел непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления. А значит не имел права занимать руководящий пост.

- На него завели административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Главе администрации Выгоничского района прокуратура внесла представление. В итоге директора управляющей компании уволили.

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