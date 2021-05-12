В брянских Клинцах директор предприятия получил штраф за невыплату зарплаты в полном объеме

В брянских Клинцах директора предприятия наказали штрафом на невыплату в полном объеме заработной платы работникам.

Во время прокурорской проверки в обществе с ограниченной ответственностью «Третий квартал» установили, что работникам предприятия не платили заработную плату в полном размере за объявленные нерабочие дни в марте, апреле и мае прошлого года. В этот период на предприятии объявили простой, поэтому зарплату начисляли в размере 2/3 оклада.

На руководителя предприятия завели административное дело по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы». Прокуратура ему также внесла представление.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования генеральный директор предприятия оштрафована на 11 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Работникам выплачена недополученная заработная плата, а также денежная компенсация за нарушение срока ее выплаты.

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