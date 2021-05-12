19-летнего брянца осудят за экстремизм в интернете

Жителя Брянского района осудят за экстремизм в интернете. По версии следствия, 19-летний молодой человек из поселка Мичуринска 26 ноября 2020 года опубликовал комментарий. В нем был призыв к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку. Расследование по делу проводил следственный отдел УФСБ России по Брянской области.

- Уголовное дело направили в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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