В Унечском районе в ДТП погиб водитель легковушки

В Унечском районе Брянской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Автоавария произошла 10 мая около полуночи на 2-м километре автодороги Брянск - Новозыбков - Стародуб.

По предварительной информации, 51-летний водитель «Ауди-80» ехал со стороны Стародуба. Он съехал в кювет с левой стороны дороги по ходу движения. Машина перевернулась.

- Во время ДТП 38-летняя пассажирка «Ауди-80» получила закрытый перелом нижней трети обеих костей правой голени без смещения, ушибы мягких тканей лица, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Ее госпитализировали. Водитель автомобиля от полученных травм скончался. С целью установления состояния опьянения у водителя осуществили забор крови.

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