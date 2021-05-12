Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 10:39

В Унечском районе в ДТП погиб водитель легковушки

Он съехал с дороги в кювет и перевернулся
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий

В Унечском районе Брянской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Автоавария произошла 10 мая около полуночи на 2-м километре автодороги Брянск - Новозыбков - Стародуб.

По предварительной информации, 51-летний водитель «Ауди-80» ехал со стороны Стародуба. Он съехал в кювет с левой стороны дороги по ходу движения. Машина перевернулась.

- Во время ДТП 38-летняя пассажирка «Ауди-80» получила закрытый перелом нижней трети обеих костей правой голени без смещения, ушибы мягких тканей лица, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Ее госпитализировали. Водитель автомобиля от полученных травм скончался. С целью установления состояния опьянения у водителя осуществили забор крови.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».