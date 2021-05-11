В Советском районе Брянска столкнулись две легковушки

В Советском районе Брянска 11 мая произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска 11 мая произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. Сообщение об этом на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило в 16 часов 31 минуту.

- К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательное подразделение СПСЧ, ПСО Брянской области, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В результате ДТП есть пострадавшие. Пожарно-спасательным подразделением проводились работы деблокированию пострадавшего.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока нет.

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