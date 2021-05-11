В Брянске на майских праздниках автоинспекторы зарегистрировали семь ДТП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске за время майских праздников с 1 по 10 мая сотрудники ГИБДД зарегистрировали семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь участников дорожного движения получили травмы различных степеней тяжести.

В указанный срок произошло четыре наезда на пешехода, два наезда на препятствие и одно столкновение. Во всех ДТП есть раненые.

Также за майские праздники произошло 65 ДТП, в которых повреждения получили автомобили, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Ловили госавтоинспекторы и нетрезвых водителей. В городе к административной ответственности привлекли 1224 человека.

Также пресекли 32 факта нарушений правил дорожного движения автобусов и маршрутных такси, 23 - водителями легковых такси, 40 – мотоциклистами, 9 - велосипедистами.

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