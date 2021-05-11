В Брянской области на дороге Дятьково-Любохна уложили выравнивающий слой из щебня. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на автомобильной дороге Дятьково-Любохна проводят работы по устройству выравнивающего слоя из щебня. Также продолжают ремонтировать водопропускные трубы. После здесь уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия, сообщают в пресс-службе управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ремонт 4 километров 400 метров автомагистрали в Дятьковком районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Кроме выше указанных работ здесь также предусмотрена досыпка и укрепление обочин, устройство прикромочных лотков для водоотвода с проезжей части, устройство съездов. Здесь обустроят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны. На протяжении всего ремонтируемого участка нанесут разметку, заменят дорожные знаки.

На эти цели в 2021 году запланировали потратить больше 38-ми миллионов рублей.

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