Брянцу грозит два года тюрьмы за кражу телефона

В Погарском районе полицейские нашли похитителя мобильного телефона. Вещь украли у 41-летнего местного жителя. Мужчина накануне выпивал вместе со своим другом.

По подозрению в краже сотрудники полиции задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя.

На допросе тот признался, что уходя из дома своего приятеля, который был пьяным, украл смартфон и скрылся.

- Сейчас похищенное имущество полицейские изъяли и вернули потерпевшему, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».