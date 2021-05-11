В Брянске ООО «Комфорт» попытались зарегистрировать на подставное лицо

В Брянске предприняли попытку зарегистрировать строительную организацию «Комфорт» на подставное лицо. Случаем уже заинтересовались правоохранительные органы. Заведено уголовное дело.

Нарушение выявила прокурорская проверка. Оказалось, что летом прошлого года некая 63-летняя жительница Брянска предоставила свой паспорт для оформления электронно-цифровой подписи. Это было необходимо для внесения сведений в Единый государственный реестр юрлиц. В реальности же горожанка не являлась ни учредителем, ни руководителем указанной фирмы.

В августе 2020-го неустановленное лицо подало в налоговую пакет документов - для регистрации ООО «Комфорт». Из материалов выходило, что именно злоумышленница руководит организацией.

После налоговой проверки юрлицу в государственной регистрации отказали.

- Материалы прокурорской проверки направлялись в следственные органы, - рассказывают в пресс-службе облпрокуратуры. - По результат их рассмотрения завели уголовные дела по статьям «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице» и «Покушение на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые могли повлечь внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах». Идет расследование.

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