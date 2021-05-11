На майские праздники в пьяной езде уличили сотню брянцев

Больше ста автомобилистов попались на пьяной езде в Брянской области за неделю майских праздников – с 3-го по 9 число. 15 человек грубо нарушили ПДД повторно, теперь на них заведут уголовные дела.

49 автомобилистов подтвердили свою нетрезвость. Остальные – отказались проходить медицинское освидетельствование.

Попутно с проезжей части удалили 84 пьяных пешехода.

54 протокола автоинспекторы составили на водителей, которые перевозили детей вне специальных кресел.

Также за неделю случилось 113 ДТП без пострадавших – так называемых «железок».

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