В Брянске набирают спасателей для дежурства на пляжах. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске набирают спасателей для дежурства на пляжах. Перед началом купального сезона они пройдут обучение, а также тренировочные сборы. Им выдадут 28 лодок. Все они технически исправны и готовы к использованию.

В этом году в городе планируют открыть семь официальных пляжей, сообщает ГТРК «Брянск».

Излюбленные объекты летнего отдыха горожан находятся в Володарском районе у железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский", на заливе Десны у нефтебазы, а также на карьере бывшего керамзитного завода. В Бежице ведут работы по подготовке к открытию Центрального пляжа. Обустроят место для купания и наи на озере «Орлик-5». В Фокинском районе пляжи откроют на озере Мутное и у гидроэлектростанции в поселке Белые Берега.

Зоны для купания ограничат буйками. На стендах поместят информацию о правилах поведения на воде. Сейчас водолазы обследуют и очищают дно пляжей в местах купания. Откроют городские пляжи только после соответствующего решения Роспотребнадзора.

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