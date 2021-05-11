Банк ВТБ выдал кредит Группе РМК

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ предоставил Группе «Русская медная компания» (Группа РМК) кредитные средства в размере 40 млрд рублей и 82,7 млн евро на срок 5 лет. Кредитные средства предоставлены для финансирования расходов АО «Михеевский ГОК» по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «Инвест Развитие», а также на рефинансирование существующей задолженности АО «Михеевский ГОК» и ООО «Инвест развитие» по кредитам перед иными банками. В результате сделки банк ВТБ стал единственным кредитором АО «Михеевский ГОК».

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ: «ВТБ является лидером на рынке кредитования крупных компаний и корпораций и всегда предлагает клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества, которые помогают бизнесу реализовывать стратегии своего развития и планы операционной деятельности. Особенно это важно в ситуации внешнего кризиса, которая влияет не только на компании, но и на регионы, в которых они находятся. На сегодняшний день Михеевский ГОК является одним из ключевых налогоплательщиков в Челябинской области, поддерживая экономику региона и обеспечивая рабочими местами более 2 тысяч человек. Это предприятие – один из самых современных и крупных проектов по добыче и обогащению медной руды. Руководство Группы РМК активно инвестирует средства в развитие собственных активов. И мы как банк и надежный партнер чувствуем свою ответственность за поддержание благосостояния не только бизнеса, но и занятых в нем людей».

Максим Щибрик, вице-президент по финансам Русской медной компании: «Михеевский ГОК – флагман горнодобывающего дивизиона Группы РМК и один из лидеров отрасли по техническому оснащению, эффективности и безопасности работы. Привлеченные средства позволят осуществить приобретение производственного актива и увеличить собственное производство медного концентрата на Михеевском ГОК, оптимизировать кредитный портфель АО «Михеевский ГОК» и осуществить рефинансирование внешних обязательств ООО «Инвест Развитие». Реализованная с банком ВТБ кредитная сделка — это новый шаг в развитии двухсторонних отношений между банком и Группой РМК, свидетельство положительной оценки реализуемой Группой РМК стратегии развития горно-добывающих активов».

Михеевский ГОК построен в 2014 году в Варненском районе Челябинской области для освоения одноименного месторождения, которое входит в число пятидесяти крупнейших медных месторождений мира. Запасы Михеевского месторождения оцениваются на 31.12.2020 в 629 млн тонн руды. В 2021 году АО «Михеевский ГОК» осуществил увеличение производственных мощностей путем приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «Инвест развитие», владеющем обогатительной фабрикой производительностью 9 млн т руды в год. В результате сделки мощности Михеевского ГОКа по переработке руды выросли на 50% до 27 млн тонн руды в год.

Лицензия №1000.