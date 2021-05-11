Брянскую ковид-статистику пополнили еще два иногородних

Еще два иногородних гражданина пополнили брянскую статистику, заболевших коронавирусом. Для региона они стали 65-м и 66-м по счету с начала пандемии. Об этом утром во вторник, 11 мая, сообщили в оперативном штабе.

За сутки подтвердили 63 новых случая ковид-19. Одновременно с этим 58 брянцам сняли опасный диагноз: их повторные тесты на коронавирус – отрицательные.

Общее число заболевших на 11 мая составляет 38915. Выздоровевших – 38067. 311 человек умерли.

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