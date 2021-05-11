Апелляцию на приговор брянскому блогеру Маслову рассмотрят в мае

В Брянском областном суде в мае рассмотрят апелляцию на приговор, который вынесли блогеру Сергею Маслову, оклеветавшему участника Великой Отечественной войны – отца губернатора. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

Приговор Сергею Маслову вынесли 6 апреля. В суде установили, что в августе 2020-го фигурант уголовного дела записал и опубликовал на популярном видеохостинге ролик, в котором заявил о сотрудничестве ветерана Великой Отечественной войны с контрразведкой «Абвер». Тем самым блогер обвинил брянца в государственной измене. А это - тяжкое преступление.

В итоге виновного приговорили к штрафу в один миллион рублей.

Ориентировочно, апелляционную жалобу защитника Сергея Маслова облсуд рассмотрит во второй половине месяца.

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