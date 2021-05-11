В брянском Карачеве пьяный местный житель избил двух знакомых

В брянском Карачеве пред судом предстанет местный житель за избиение своих знакомых. Один из них скончался в больнице. По версии следствия, 33-летний мужчина 23 февраля находился в селе Алымово в одном из домов. Он был пьян. Во время ссоры избил своих двух знакомых. Один из них умер в больнице, так и не придя в сознание.

- Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За совершение указанных преступлений уголовный закон предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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