Под Брянском возле Добруни образовалась огромная пробка

Внушительных размеров автомобильный затор образовались в окрестностях деревни Добрунь Брянского района утром во вторник, 11 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Автор проиллюстрировал пост фотографией. Видно, что на участке – улице Шоссейной – скопились десятки автомобилей. В комментариях очевидцы порекомендовали водителям искать «альтернативные пути объезда».

Инцидент связали с Днем поминовения усопших – Радоницей. Многие отправились на кладбища на личных автомобилях.

Напомним, в 2021-м в Брянской области Радоницу объявили рабочим днем.

Кстати, аналогичная ситуация – пробки на дорогах – наблюдали 11 мая и в самом Брянске. К примеру, в Бежицком районе колонна из автомобилей выстроилась от памятника Болгарским патриотам до Первомайского моста.

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