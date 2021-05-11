В Брянской области за сутки произошло 26 пожаров

26 техногенных пожаров зарегистрировали в Брянской области в минувшие сутки - понедельник, 10 мая. Среди них девять - природные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В большинстве случаев - 17 - происходили техногенные ЧП. Горели, в основном, частные дома и хозяйственные надворные постройки. Причины пожаров сейчас устанавливают эксперты. А потерпевшие - подсчитывают ущерб.

Также в отчетный период спасатели дважды выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны - в Новозыбковский и Брянский районы. Находили артиллерийский снаряд калибра 210 миллиметров и гранату М-35. Оба "эха войны" залегали в лесных массивах. Обошлось без пострадавших.