Житель Брянска на День Победы переделал прицеп в тачанку

Житель Брянска на День Победы переделал прицеп для машины в тачанку. На ней разместил два манекена, которые устроились за пулеметом "Максим".

Машина с инсталляцией ездила по городу 9 Мая. Из автомобиля развевалось Знамя Победы.

Горожане отметили, что праздник в этом году отметили скромно. Многие массовые мероприятия отменили из-за коронавируса. Утром на площади и проспекте Ленина прошел торжественный марш. В парках и скверах устроили мини-концерты. Вечером на Кургане Бессмертия прогремел салют.

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