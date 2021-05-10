В Брянской области снимут выпуск передачи "Формула еды"

В Брянской области начали снимать очередной выпуск программы «Формула еды». Он выйдет в июне на телеканале Россия 1, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Съемки пройдут на нескольких сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях региона.

Ведущие ездят по стране и рассказывают о российских продуктах: от производства до прилавка. Шеф-повар готовит из них простые блюда. В Брянской области это будут сезонные овощи и молочные продукты.

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