В Брянске водитель врезался в дерево и убежал

В Бежицком районе Брянска водитель иномарки врезался в дерево и убежал. Травмы получила 20-летняя пассажирка. Утром 9 мая девушка обратилась за медицинской помощью. Она получила перелом тазобедренного сустава. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

ДТП случилось около трех часов ночи 9 мая около дома №101 А на улице Куйбышева, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Водитель "Фольксвагена Шаран" врезался в дерево. Личность автомобилиста установить пока не удалось.

- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, - говорят в Госавтоинспекции. - Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.