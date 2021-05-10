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Происшествия10 мая 2021 10:45

В Брянске водитель врезался в дерево и убежал

В ДТП пострадала 20-летняя пассажирка
Марина АНТОНОВА
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В Бежицком районе Брянска водитель иномарки врезался в дерево и убежал. Травмы получила 20-летняя пассажирка. Утром 9 мая девушка обратилась за медицинской помощью. Она получила перелом тазобедренного сустава. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

ДТП случилось около трех часов ночи 9 мая около дома №101 А на улице Куйбышева, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Водитель "Фольксвагена Шаран" врезался в дерево. Личность автомобилиста установить пока не удалось.

- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, - говорят в Госавтоинспекции. - Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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