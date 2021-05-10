В Брянске в торжественном марше 9 Мая участвовали 12 ветеранов

В Брянске в торжественном марше в честь Дня Победы участвовали 12 ветеранов. Они проехали по площади Ленина на автомобилях УАЗ. В каждой машине сидел один участник Великой Отечественной войны.

Всего городе проживает 181 ветеран, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Но в силу возраста и здоровья принимать участие в праздничных мероприятиях они не смогли.

Торжественный марш начался в десять часов утра на площади Ленина. По проспекту Ленина прошли парадные расчеты, проехала военная техника. Это колесные плавающие машины БТР-80, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, минометные комплексы 2С11 «Са ни», гаубицы калибром 122-мм Д-30 и другие. Завершил шествие военный оркестр.