В Брянске в связи с празднованием Дня Победы для развоза пассажиров вечеров 9 Мая продлят время движения автобусного маршрута № 5Б «ЖК Мегаполис-Парк - лицей № 1 - площадь Партизан - ЖК Мегаполис-Парк». Также дополнительно пустят автобусы до Дружбы и фосфоритного завода-Новостройка. Об этом сообщили в БПАТП.

Троллейбусы будут доставлять пассажиров до бульвара Щорса, мясокомбината, 10-го микрорайона. Так, на маршруте №6 будет работать 10 троллейбусов. Интервал между автобусами составит15 минут. Окончание движения - в 00.30.

Это сделано для удобства жителей Брянска. Ведь по традиции цннтом празднования Дня Победы в городе стал Курган Бессмертия. Праздничные мероприятия завершились салютом.

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