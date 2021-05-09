В Брянской области продуктовым рынкам покупатели предпочли супермаркеты. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В последнее время брянские рынки потеряли большое число покупателей. В большинстве своем жители региона предпочитают делать покупки в супермаркетах.

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 267971 миллионов рублей. В товарной массе это на 4,6 процента меньше, чем годом раньше, сообщает 8 мая Брянскстат.

При этом крупные и средние торговые сети в прошлом году увеличили свою долю на 42,9 процента.

Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли в действовавших ценах выросла с 18,7 до 30,8 процента.

Горожане считают, что при современном развитии сетевой торговли рынки уже не смогут возвратить былые позиции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».