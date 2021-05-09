Руководители Брянска почтил память Героев Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Руководители города Брянска возложили 9 мая цветы к воинским мемориалам. В 9 часов утра они побывали в Советском районе на Центральном кладбище у главного воинского мемориала.

Цветы также возложили и на Аллее славы к могилам героев и почетных горожан. Героев Советского Союза Михаила Дуки, Ивана Дьяченко, Степана Пономарчука, Николая Любезного, Николая Петрова, дважды Героя Советского Союза Павла Камозина.

А у могилы военных журналистов руководители города встретились с учащимися брянской школы №60. Сюда ребята традиционно приходят 9 Мая, чтобы отдать дань памяти военным журналистам.

Поле Центрального кладбища руководители Брянска возложили цветы на площади Воинской славы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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