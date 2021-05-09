Заместитель Председателя БРО ОО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Пискунов поздравляет с Днем Великой Победы!

Фото: БРО ОО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Теплые пожелания Игорь Алексеевич адресует ветеранам и всем жителям Брянской области.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые жители Брянской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот светлый праздник мы отмечаем с гордостью за нашу Родину, болью за миллионы погибших соотечественников, огромной благодарностью к тем, кто выстоял и победил в самой страшной войне минувшего столетия, защитил право на жизнь, свободу и независимость. В летописи России 9 Мая навсегда останется священной датой, днем всенародного торжества, национальной гордости и воинской славы, нравственным ориентиром, вдохновляющим нас на новые свершения во имя укрепления могущества и процветания нашей Родины.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны, доблестные бойцы и командиры Красной Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла, за ваш бессмертный исторический подвиг! Пусть немеркнущий свет Великой Победы служит всем нам источником силы и вдохновения для новых свершений во имя родной страны, наполняет каждый новый день добром, миром и созиданием.

Счастья, здоровья, благополучия вам, дорогие земляки! Дальнейшей плодотворной работы на благо Великой России и родной Брянщины!

С уважением к вам, Игорь Алексеевич ПИСКУНОВ, заместитель Председателя БРО общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».