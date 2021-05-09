Директор ООО «Клинцовская дорожная компания» Алексей Пузанов поздравляет с Днем Великой Победы

Фото:ООО «Клинцовская дорожная компания».

Уважаемые ветераны, коллеги, коллективы дорожной отрасли, жители Брянской области!

Примите сердечные поздравления с Днем Великой Победы!

День Победы – один из самых главных праздников нашей страны, это день гордости, благодарности и памяти. Мы чествуем тех, кто, не жалея жизни и здоровья, неимоверными, нечеловеческими усилиями отстоял нашу Родину, с отчаянной отвагой защищал землю, где мы теперь растим наших детей, трудимся под мирным небом, строим дома и дороги.

Наряду с именами героев-пехотинцев, танкистов, летчиков, артиллеристов золотыми буквами вписаны в историю грандиозного сражения под Москвой дорожники, которые под огнем прокладывали и восстанавливали дороги, наводили мосты и переправы, помогая Красной Армии перейти в наступление, некоторые пути сообщения приходилось восстанавливать неоднократно. Сложно переоценить вклад дорожников в Великую Победу, этот труд был стратегически важен!

Сегодня наш святой долг – достойно продолжать традиции отцов, дедов и прадедов, приумножать богатство родной земли, строить качественные дороги. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

В этот священный праздник желаю всем мирного неба, здоровья и благополучия, бодрости, оптимизма и неиссякаемой энергии!

С уважением к вам, директор ООО «Клинцовская дорожная компания» Алексей Васильевич Пузанов.