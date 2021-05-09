Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Евгений Баранов поздравляет с Днем Победы!

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки!

9 мая 1945 года - великий день в истории не только нашего народа, но и всего мира. Жители Брянской области внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Десятки тысяч наших земляков воевали на фронте, ковали победу в тылу.

Вечная слава героям-освободителям! Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, дорогие ветераны войны, доблестные труженики тыла, солдатские вдовы, дети войны, поколение трудного послевоенного времени!

Всем жителям Брянской области - мира, счастья, благополучия!

С праздником, с Днём Великой Победы!

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Е. А. Баранов.