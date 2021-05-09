Брянские сотрудники ГИБДД из автомобилей построили светящуюся звезду. Фото: ГИБДД.

Брянские сотрудники ГИБДД из автомобилей построили светящуюся звезду Победы. Из патрульных машин они также сложили и буквы «9 Мая». Кроме того, возложили цветы к памятнику Воинам-водителям. Автоинспекторы подготовили видеопоздравление и разместили его в соцсетях ВКонтакте.

А еще они приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». На площади Партизан сотрудники ГИБДД раздавали водителям этот памятный символ Победы.

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