Возле «Лития» в Брянске легковушка снесла светофор

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Легковой автомобиль снес светофор в окрестностях остановки общественного транспорта «Литий» в Брянске. Инцидент произошел днем в субботу, 8 мая. А сообщили о нем очевидцы в социальных сетях.

«Фотография с места ДТП около Лития. Как так-то?», - недоумевает автор.

По предварительной информации, в ДТП в Фокинском районе угодил ВАЗ-2107. За рулем находился мужчина.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях:

«Может колесо заклинило, а может летел и управление на мокрой дороге потерял».

«Бедняга светофор просто так не сдался, продолжил работать, несмотря ни на что!»

«Догнал маршрутку».

«Там маршрутка стояла перед этой семеркой».

«Неприятная ситуация, конечно. И такое бывает...»

Есть ли пострадавшие в ДТП - неизвестно. Официальная информация о происшествии из ГИБДД пока не поступала.

Кстати, в эти же сутки в Брянске случилось еще несколько дорожных аварий. О них также рассказывают очевидцы в соцсетях. Так, к примеру, в районе путепровода «Брянск-2» столкнулись две легковушки. И еще две - у ТРЦ «Мельница» в Советском районе.

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