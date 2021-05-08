Возле «Лития» в Брянске легковушка снесла светофор

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".
Легковой автомобиль снес светофор в окрестностях остановки общественного транспорта «Литий» в Брянске. Инцидент произошел днем в субботу, 8 мая. А сообщили о нем очевидцы в социальных сетях.
«Фотография с места ДТП около Лития. Как так-то?», - недоумевает автор.
По предварительной информации, в ДТП в Фокинском районе угодил ВАЗ-2107. За рулем находился мужчина.
Случай активно обсуждают пользователи в комментариях:
«Может колесо заклинило, а может летел и управление на мокрой дороге потерял».
«Бедняга светофор просто так не сдался, продолжил работать, несмотря ни на что!»
«Догнал маршрутку».
«Там маршрутка стояла перед этой семеркой».
«Неприятная ситуация, конечно. И такое бывает...»
Есть ли пострадавшие в ДТП - неизвестно. Официальная информация о происшествии из ГИБДД пока не поступала.
Кстати, в эти же сутки в Брянске случилось еще несколько дорожных аварий. О них также рассказывают очевидцы в соцсетях. Так, к примеру, в районе путепровода «Брянск-2» столкнулись две легковушки. И еще две - у ТРЦ «Мельница» в Советском районе.
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