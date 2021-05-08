В брянском Новозыбкове пенсионер устроил массовое ДТП и покалечил ребенка

Девятилетний мальчик получил травмы в массовом ДТП в брянском городе Новозыбков в пятницу, 7 мая. Его спровоцировал 70-летний автомобилист. Пострадавшего госпитализировали.

Автоавария произошла около трех часов дня на пересечении улиц Комсомольской и Полевой. Столкнулись "Чери Тигго", "Хонда Аккорд" и "Фольксваген Пассат".

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 70-летний водитель "Чери". Он выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу второй иномарке.

- Автомобилем "Хонда" управлял 33-летний автомобилист, - уточняют в УГИБДД по региону. - Машина следовала со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Лермонтова. После этого иномарка врезалась в "Фольксваген Пассат", ехавший по встречной полосе.

В ДТП травмы получил 9-летний пассажир "Хонды". У него - тупая травма живота и сотрясение головного мозга.

Кстати, всего за сутки - пятницу, 7-го - в регионе зафиксировали четыре автоаварии с пострадавшими. Различные травмы получили четыре человека.