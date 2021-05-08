В Брянской области коронавирусом заболели еще 64 человека

64 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 8 мая.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 38726. Из них 37869 человек уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 57 выздоровлений.

Брянская область находится на 39-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил меньше 0,2 процента.

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