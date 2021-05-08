В Брянской области произошло 86 квартирных раж с начала года

86 краж из квартир и частных домов зафиксировали в Брянской области в первом квартале текущего года. Из них 76 пришлись на районы. Статистическую информацию обнародовала пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 7 мая.

- Количество краж, связанных с незаконным проникновением в жилища граждан, традиционно учащается в выходные дни и майские праздники, – замечают в полиции. – В этот период собственники покидают свои дома на длительный срок в связи с поездками на дачи, загородные дома, а также в гости к родственникам и знакомым. А перед этим неосознанно упоминают в разговорах, в том числе с коллегами и малознакомыми людьми, о предстоящем отъезде, наличии сбережений и ценностей.

Так, к примеру, крупная кража произошла в Клинцах. Неизвестные отжали пластиковую дверь и проникли в дом местного жителя. Добычей воров стали 400000 рублей, 300 долларов США и 13 золотых изделий. Причем хозяин отсутствовал всего 30-40 минут. А жилье было оборудовано камерами видеонаблюдения.

Кстати, в отчетный период в регионе случилось 16 краж из офисов и различных предприятий торговли.

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