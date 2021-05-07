В Брянске автоинспекторы 7 мая за полдня задержали 5 пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске автоинспекторы за полдня 7 мая пресекли пять фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. В городе с 1 по 10 мая проходит оперативно-профилактическая операция «Нетрезвый водитель». С ее начала сотрудники ДПС задержали 34 пьяных автомобилиста. Пять из них сели за руль в пьяном виде повторно. На них заведут уголовные дела.

- Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Во время проведения оперативно- профилактической операции на дороги города ежедневно выходят дополнительные экипажи ДПС. Их основное внимание направлено на пресечение фактов нетрезвого вождения и исключение из участия в дорожном движении водителей с признаками опьянения.

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